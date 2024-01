Lazio-Napoli: 0-0. Mazzarri fa di necessità virtù ed esce con un buon punto dall’Olimpico

Finisce 0-0 la gara valevole per la terza giornata di ritorno tra Lazio e Napoli. Partita povera di emozioni, ma che è caratterizzata dalle tantissime assenza sia in casa Lazio, ma soprattutto tra le fila di Mazzarri, che deve rinunciare a Osimhen, Anguissa, Cajuste, Simeone, Kvara, Olivera e Natan ed è costretto a schierare Diego Demme, che quest’anno, prima della gara, aveva solo 13 minuti nelle gambe in questo campionato ed era reduce da un infortunio.

Il tecnico partenopeo a quindi di necessità virtù, schierando il suo marchio di fabbrica della difesa a 3 e non concedendo praticamente nulla alla squadra di Sarri.

Di più, oggi, a questo Napoli non si poteva chiedere.

Tabellino

Lazio-Napoli: 0-0

LAZIO: Provedel; Lazzari (71′ Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic, Guendouzi (77′ Vecino), Cataldi (84′ Rovella), Luis Alberto, Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

NAPOLI: Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Demme (60′ Gaetano), Lobotka, Mario Rui (79′ Mazzocchi), Politano (84′ Lindstrom), Zielinski (84′ Dendoncker), Raspadori (79′ Ngonge). All. Mazzarri.

Arbitro: Orsato di Schio

Note: ammoniti Demme, Romagnoli, Gila, Cataldi, Ostigard

Foto ssccalcionapoli.it