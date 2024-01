Lazio – Napoli 0-0, le pagelle: bene Ostigard, Demme e Lobotka. Attaccanti non pervenuti

GOLLINI 6: la Lazio si fa pericolosa in diverse occasioni ma non inquadra mai la porta. Presente nelle uscite. Tranquillo

OSTIGARD 6,5: autore di un paio di chiusure importanti, tiene bene il duello con i velocisti biancocelesti. Pronto

RRAHMANI 6: presidia bene la sua zona, riesce a limitare Castellanos. Presente

JUAN JESUS 6: unica sbavatura la mancata marcatura su Isaksen che resta solo. Per il resto non sfigura. Tignoso

DI LORENZO 6: non sbaglia nulla in fase difensiva, trova pochi spazi in avanti. Frenato

DEMME 6,5: ci mette grinta e impegno partecipando attivamente al possesso palla azzurro. Risponde presente anche stavolta. Umile (dal 60′ GAETANO 6: prova il tiro da fuori, si mostra attivo. Volitivo)

LOBOTKA 6,5: prende in mano le redini del gioco smistando palla con velocità e precisione. Si sacrifica anche in fase difensiva. Onnipresente

ZIELINSKI 5,5: non incide più di tanto, spreca una buona punizione dal limite ed appare poco ispirato. Opaco

MARIO RUI 6: non lascia buchi alle sue spalle, prova a proporsi mettendo qualche pallone pericoloso in mezzo ma gli attaccanti non sono in vena. Sterile (dall’81’ MAZZOCCHI s.v.)

POLITANO 5,5: prova a sbattersi ma non trova molti spazi. Si muove tanto ma spesso a vuoto. Bloccato

RASPADORI 5,5: non calcia mai in porta, fatica a tenere palla e a far salire la squadra. Isolato (dall’81’ NGONGE s.v.)