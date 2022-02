Latina – Turris: 3-1. Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Caneo

Perde ancora la Turris, che per la terza volta consecutiva non fa punti.

Corallini che scendono in campo senza Santaniello, Giannone, Varutti, Tascone ed Esempio, e perdono dopo soli 10 minuti anche Leonetti.

Partita brutta da parte degli uomini di Caneo, che non sono quasi mai pericolosi, a differenza dei padroni di casa che invece danno l’impressione di essere in controllo del match per tutti i 90 minuti.

Primo tempo

Al 18′ vantaggio del Latina al primo squillo del match. Sane calcia dal limite dell’area, deviazione di un difensore e vantaggio dei padroni di casa.

Al 24′ raddoppio del Latina con Carletti, che realizza dal dischetto spiazzando Perina.

Al 30′ il Latina si fa vedere ancora dalle pari di Perina con Ercolano, che calcia dai 20 metri ma blocca l’estremo difensore Corallino.

Al 34′ accorcia le distanze la Turris. Sbraga calcia dai 25 metri, Cardinali respinge sui piedi di Nunziante che appoggia in rete.

Al 40′ clamorosa occasione per il Latina in contropiede. Ercolano sbaglia solo davanti al portiere dopo un 3 contro 1.

Al 43′ ci prova Franco dai 25 metri, ma il pallone finisce di poco oltre al palo.

Al 45′ vicino al tris il Latina con Ercolano, che mette un cross al centro dopo un’ottima azione sulla destra trovando la deviazione di Ghislandi che per poco non fa autogol.

Secondo tempo

Al 57′ ancora vicinissimo al tris il Latina. Teraschi, dopo una grande azione personale, calcia sul secondo palo a pochi passi dalla porta, il pallone finisce fuori di poco.

Al 60′ Latina pericoloso con Carletti che calcia al volo dall’interno dell’area di rigore dopo un cross di Teraschi, il pallone esce fuori.

Al 63′ ci prova Zampa dai 20 metri, Cardinali respinge.

Al 80′ Sane si divora il terzo gol a tu per tu con Perina che viene saltato, ma Bordo salva sulla linea.

Al 87′ Turris vicina al pari con Zampa, che raccoglie un cross dalla destra di Giannone ma non riesce a spedire alle spalle del portiere.

Al 91′ la chiude il Latina con Barberini, che a tu per tu con Perina insacca.

La Turris perde ancora ed ora è chiamata a riscattarsi tra le mura amiche contro la capolista Bari.