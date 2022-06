La storia dei musicisti classici a Napoli diventa un fumetto

di Cristina Basso

La storia della musica d’arte e dei grandi musicisti classici diventa un fumetto: è nata Scarlatti Musicomics, la linea editoriale ideata dall’Associazione Alessandro Scarlatti e Guida editori per portare la musica classica a tutti, soprattutto ai ragazzi.

La prima uscita della interessante collana che prova con audacia a scavalcare i confini tradizionali per estendere la bellezza e il piacere della musica ai giovanissimi è dedicata ad Alessandro e Domenico Scarlatti, di cui, attraverso il soggetto e la sceneggiatura di Chiara Macor, i disegni di Emanuele Parascandalo e i colori di Chiara Imparato racconta la vita e le opere nel volume “La musica nel sangue” (pagine 92, euro 12). Quello dedicato a Scarlatti è solo il primo volume di una collana che si preannuncia ricca ed affascinante, il prossimo sarà infatti dedicato al grandissimo tenore Enrico Caruso mentre il successivo sarà un racconto del soggiorno napoletano di Mozart.

Vite geniali raccontate in splendidi disegni fanno dei graphic novel a cura dell’Associazione Scarlatti e di Guida editore un’occasione unica per riscoprire in una nuova coinvolgente veste le storie dei grandi autori e interpreti della musica classica, ma anche per avvicinare per la prima volta, attraverso l’inedito connubio col fumetto, i giovanissimi, affinchè la musica d’arte possa diventare un patrimonio condiviso anche dalla generazione z.