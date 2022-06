Torre del Greco – San Pietro a Calastro, il 29 giugno passeggiata storica con Per il Rilancio

Evento speciale per il ciclo di Passeggiate Storiche organizzato dal gruppo Per il Rilancio sul territorio di Torre del Greco.

Dopo i due sold out del 26 marzo e dell’11 giugno, in occasione della solennità di San Pietro e Paolo, in programma il prossimo mercoledì 29 giugno 2022, ci sarà un nuovo appuntamento culturale, stavolta denominato “Passeggiata Storica – Sulle orme di San Pietro”.

Una visita guidata realizzata anche in compagnia della Comunità Querce di Giustizia, e che riprenderà, tra leggenda e storia, la venuta di San Pietro sulle coste torresi e l’edificazione della Chiesa di San Pietro a Calastro, aperta al pubblico per l’occasione.

L’appuntamento è per le ore 18 di mercoledì 29 giugno con ritrovo e partenza dai giardinetti di via Calastro. La durata è di circa 40 minuti, e prevede l’arrivo con visita alla Chiesa di San Pietro a Calastro, edificio storico-culturare citato già in testi risalenti all’anno 1019 d.C..

L’evento è gratuito, e rientra in un programma di iniziative realizzato per celebrare la solennità di San Pietro e Paolo.