Torre del Greco – Celebrazioni Leopardiane a Villa Delle Ginestre: Ascanio Celestini chiuderà il 29 giugno la XVII edizione

Prosegue con successo, tra incontri di poesia, musica e teatro la rassegna promossa dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane in sinergia con il centro nazionale Studi Leopardiani di Recanati dal titolo “Celebrazioni Leopardiane” in programma a Torre del Greco in Villa delle Ginestre, nel cuore del Miglio d’Oro. Ricco il calendario di appuntamenti per l’atelier di poesia che si terrà da lunedì 27 a mercoledì 29 giugno e, durante il quale, avverrà la premiazione del concorso di poesia indetto dalla Fondazione e rivolto a giovani poeti di tutta Italia. A chiudere il grande evento sarà l’appuntamento dal titolo “Io giungo a te da un viaggio inebriante” conversazione pasoliniana tra Ascanio Celestini e Andrea Galgano”

PROGRAMMA ATELIER DI POESIA

lunedì 27 giugno ore 11:00

“Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive” Le forme della scrittura Dialogo intorno al romanzo e alla poesia Modera Melania Panico

martedì 28 giugno ore 10:30

Incontro con i giurati del Premio di Poesia “Villa delle Ginestre” Umberto Piersanti, Andrea Galgano e Melania Panico

ore 17:30

“Tradurre o riscrivere” incontro con Damiano Abeni

ore 19:30

“Un Poeta dialoga con un Poeta” Umberto Piersanti incontra Andrea Galgano intorno alla raccolta di poesie di Umberto Piersanti Campi di ostinato amore (La nave di Teseo)

A seguire

“Poesia in Concerto” con Roberto Lumuli Gaudioso, Michele Perone e Andrea Di Tolla

mercoledì 29 giugno ore 10:30

Incontro conclusivo con i partecipanti agli Atelier di Poesia

ore 19:00

Cerimonia di premiazione della III Edizione del Concorso di Poesia “Villa delle Ginestre”

ore 20:30

”Io giungo a te da un viaggio inebriante” conversazione pasoliniana tra Ascanio Celestini e Andrea Galgano