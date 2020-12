La roulette francese: storia, regole e consigli per vincere

La roulette è un mitico gioco di casinò che ha segnato generazioni e generazioni di giocatori. È considerato come il gioco più famoso tra i giochi di casinò. Lo troverai sempre in una posizione centrale in tutti i grandi casinò del mondo, che si trovino a Las Vegas, Monte Carlo o Macao. Si tratta di un disco rotondo suddiviso in caselle numerate e colorate in nero e in rosso sul quale il croupier lancia una pallina mentre la fa girare. Lo scopo è quello di riuscire ad indovinare dove si fermerà la pallina per vincere la scommessa.

Vi sono due varianti principali della roulette, la roulette americana e la roulette francese, detta anche europea. Ed è di quest’ultima che parleremo nel nostro articolo.

La roulette francese è l’opera dei fratelli Blanc, che la inventarono quando decisero di modificare le regole della roulette d’allora creando una versione con 37 numeri rispetto a quella originale, che di numero di aveva 38. La modifica è stata nella soppressione della casella del doppio zero. Così ci siamo ritrovati con una versione della roulette con uno zero solo, il che ha portato all’abbassamento del vantaggio della casa da 5,25% a 2,70%, aumentando quindi il vantaggio del giocatore. Inoltre nella roulette francese non sono consentite le scommesse sui cinque primi numeri. Il resto delle regole è uguale alla versione americana.

Ma se oggi la roulette è un gioco che fa parte della cultura moderna grazie ai tanti film che gli hanno dedicato un posto d’onore nella loro trama contribuendo alla sua fama, la storia di questo gioco è fatta di alti e bassi.

In effetti dopo un inizio di gran successo in Europa e negli Stati Uniti, la roulette ha subito una forte repressione prima di tutto in Europa, con il divieto di gioco in molti paesi, finché il principato di Monaco non ha concesso ai fratelli Blanc di aprire una casa del gioco sul territorio monegasco. Poi all’inizio del ventesimo secolo negli Stati Uniti dove, per via della politica di proibizionismo in vigore in quel paese, la roulette è stata bandita per ben 13 anni e fu reintrodotta nel Nevada nel 1931, nei mitici casinò di Las Vegas. E da allora il gioco non ha mai smesso di attirare un folto pubblico, dai semplici giocatori amatori occasionali ai veri e propri appassionati che ci giocano come se fosse un vero e proprio sport o hobby.

Come per qualsiasi gioco di casinò, vi sono delle regole da sapere e delle strategie da conoscere se vuoi capire e sfruttare ogni sfumatura di questo fantastico gioco. Le strategie più diffuse sono la martingale, la d’alembert e la fibonacci. Sono tutte delle vecchie strategie inventate, sviluppate e adattate al gioco nel corso degli anni da generazioni di giocatori che hanno dedicato il loro tempo a questa passione. Ma anche se sono molto famose, questo non significa che funzionano. Trattandosi di un gioco in cui ogni lancio della pallina è governato dal caso e non è in nessun modo influenzato dai lanci precedenti, non esistono strategie statistiche per aumentare le possibilità di vincita. L’unico consiglio che possiamo darti è quello di scommettere poco in modo da partecipare a più giocate possibili.

Oggi puoi giocare alla roulette francese online, tramite il tuo computer, il tuo smartphone o il tuo tablet. Ti basta avere una connessione ad internet e registrati in uno dei numerosi casinò online disponibili su internet. In questo modo non dovrai più recarti in un casinò di terra per giocare, lo puoi fare da casa tua (o da qualsiasi altro posto), in qualsiasi momento del giorno o della notte, in tutta tranquillità.

Ora sai tutto sulla roulette francese, affrettati a provarla stando comodo sul tuo letto o sulla tua poltrona, soprattutto in questi giorni di freddo invernale e di pioggia. Buon divertimento.