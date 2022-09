Juve Stabia – Turris: 0-2. I corallini tornano a vincere al Menti dopo 34 anni

Torna a vincere la Turris al Romeo Menti dopo 34 anni. A decidere il match sono Leonetti e Haoudi.

Bella partita degli uomini di Padalino che subiscono poco e sembrano sempre in controllo del match, soprattutto dopo l’espulsione di Tonucci ed il raddoppio.

Primo tempo

Al’ 1 subito pericolosissima la Juve Stabia con Pandolfi che salta un difensore, calcia sul secondo palo, Perina si oppone e Altobelli a porta vuota sbaglia clamorosamente.

Al 21′ occasione Turris. Giannone serve Ercolano in area, che dall’interno dell’area piccola, sbaglia il passaggio per Leonetti e vanifica il tutto.

Al 37′ ci prova Giannone dai 20 metri, ma Barosi si oppone e blocca.

Secondo tempo

Al 49′ Turris vicinissima al vantaggio. Angolo dalla destra, colpisce di testa Maniero che batte Barosi, ma sulla linea salva Pandolfi.

Al 52′ risponde la Juve Stabia con Berardocco, ma risponde bene Perina.

Al 54′ Turris in vantaggio. Ercolano tra 3 difensori riesce a servire in area Leonetti, che praticamente incontrastato spedisce in rete.

Al 62′ padroni di casa vicini al pari. Pandolfi calcia a volo dal limite dell’area, Perina para e poi il pallone sbatte vicino alla traversa.

Al 71′ Juve Stabia in 10. Espulso Tonucci.

Al 76′ raddoppio dei corallini con Haoudi che dopo una cavalcata, guarda al centro, vede i suoi compagni ma decide di non servirli, calcia e realizza il gol dello 0-2.

Al 92′ Di Nunzio rischia di fare la frittata. Cross di Altobelli e colpo di testa del difensore corallino verso la sua porta. Pallone in angolo.

Finisce dunque col risultato di 0-2 il derby tra Juve Stabia e Turris. I corallini ospiteranno mercoledì alle 21:00 il Taranto.