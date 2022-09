Juve Stabia – Turris: 0-2. Le parole di Padalino: “Dobbiamo essere lucidi e non smarrire la strada che abbiamo intrapreso insieme”

Dopo la vittoria nel derby, le parole di mister Padalino:

“Non è un risultato che cambia gli obiettivi, non dobbiamo montarci la testa, se fosse sempre così sarebbe bellissimo, ma sappiamo che andremo incontro a difficoltà.

Dobbiamo essere lucidi a non smarrire la strada che abbiamo intrapreso insieme.”

Sulla Juve Stabia: “Non metto bocca sulla Juve Stabia, ha vinto la prima e poi ha giocato un derby, è ancora l’inizio.”

Sul primo tempo: “Non siamo partiti bene, subire un’occasione così nitida dopo un minuto, mi fa pensare. Poi nel secondo tempo siamo stati più pericolosi e abbiamo controllato la situazione.”

Sull’intesa di squadra: “Non ho avuto tempo per trasferire il messaggio, abbiamo dato la priorità ad alcuni aspetti che oggi stanno pagando. Dobbiamo migliorare la gestione della palla.”

Sulla posizione di Haoudi: “Avevo Ardizzone infortunato, Gallo è appena arrivato e Taugordeau non ha ancora la condizione.”