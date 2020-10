Ischia – Trovati con droga e un coltello, due arresti e una denuncia

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Ischia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato tre persone che erano appena scese da un aliscafo proveniente da Napoli.

I poliziotti li hanno controllati trovando due di loro in possesso di un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa, di tre involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 14 grammi circa e di una bustina con 2 grammi di marijuana.

F. C. e G. C., napoletani di 36 e 18 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; mentre la terza persona, un 24enne napoletano, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché aveva indosso un coltello della lunghezza di 15cm.