Portici – Dirigente comunale positivo al Covid-19, sindaco in isolamento

“Cari Concittadini/e abbiamo avuto notizia che un Dirigente del Comune di Portici è risultato positivo al Covid 19 dopo aver effettuato il tampone. Il Dirigente sta benissimo ed è totalmente privo di sintomi”. Lo rende noto il sindaco di Portici Enzo Cuomo via social.

“L’intera catena dei contatti è in minuziosa fase di ricostruzione e immediatamente sono state attivate le procedure di profilassi, spiega il sindaco.

Avendo una consuetudine quotidiana con il Dirigente secondo le procedure sono un contatto stretto e sono di conseguenza in isolamento domiciliare. Dalla mia abitazione, in “smart working“, continuerò a lavorare incessantemente per la nostra Citta‘, in attesa che terminati i giorni di isolamento possa tornare fisicamente tra Voi”, conclude Cuomo.