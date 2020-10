Casoria – Trovato in possesso di oltre 500 grammi di droga, in manette 53enne

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Circumvallazione Esterna a Casoria un uomo a bordo un’autovettura in cui hanno rinvenuto 4 bustine contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 287 grammi, 3 stecche con 323 grammi circa di hashish ed un involucro con 1,2 grammi di marijuana.

M. F., 53enne di Bellizzi con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.