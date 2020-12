Inter – Napoli: 1-0. Handanovic e Massa fermano gli azzurri: un ottimo Napoli cade a San Siro nonostante un dominio assoluto

Finisce 1-0 per l’Inter lo scontro al vertice tra Inter e Napoli: a decidere il match un rigore di Lukaku al 73’. Primo tempo equilibrato, con un’occasione per parte, a Lautaro risponde Zielinski. Secondo tempo con gli azzurri padroni del campo, che vanno vicinissimi alla rete con Insigne al 69’ (primo miracolo di Handanovic) prima di subire la rete di Lukaku ed andare in inferiorità numerica per un rosso diretto ad Insigne. Dopo lo svantaggio solo Napoli, con Politano e Di Lorenzo fermati da Handanovic e Petagna dal palo. Vince l’Inter ma il Napoli oggi ha dimostrato di poter lottare fino alla fine. Classifica corta, per i pareggi di Milan (2-2 col Genoa) e Juventus (1-1 con l’Atalanta). Da segnalare un grave infortunio a Mertens che lo terrà fuori per le prossime due gare. Disastroso l’arbitraggio di Massa.