Inter – Napoli 1-0, Gattuso: “Siamo stati superiori all’Inter, l’espulsione di Insigne è assurda”

“Abbiamo messo l’Inter alle strette e meritavamo più di loro”. Gennaro Gattuso commenta con amarezza ma anche razionalità la sconfitta di San Siro.

“Parto dalla espulsione di Insigne e voglio dirlo subito che solo in Italia possono avvenire queste cose. E’ una espulsione assurda. Un arbitro di livello non può cacciar via un giocatore che lo manda a quel paese. Se lo ha fatto significa che è permaloso. Invece dovrebbe capire il contesto e comprendere che ci sta nel campo“.

“Non si può condizionare una partita perchè hai la luna storta e non sorvoli su episodi del genere. In altri campionati non accade. So che fare l’arbitro è difficile ed è un ruolo delicato, ma anche io mi prendo i vaffa dai miei giocatori e mi giro dall’altra parte perchè capisco il nervosismo“.

“Sotto il profilo tecnico abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo costruito, creato, provando sempre soluzioni nuove. Meritavamo molto più dell’Inter e invece commentiamo una sconfitta“.

Fonte e foto sscnapoli.it