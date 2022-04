Fuorigrotta – Droga in macchina, arrestato 31enne

Ieri pomeriggio un agente dei Falchi della Squadra Mobile, libero dal servizio, ha notato in via Brigata Bologna un giovane a bordo di uno scooter che, dopo essersi avvicinato al conducente di un’auto, gli ha consegnato qualcosa allontanandosi velocemente mentre la vettura è ripartita.

Il poliziotto, a bordo del suo veicolo, ha inseguito l’automobilista fino a via Leopardi dove lo ha bloccato trovandolo in possesso di 5 panetti di hashish per circa 500 grammi.

S.R., 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente