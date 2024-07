San Giorgio a Cremano – Controlli sul territorio, il bilancio

Nello scorso fine settimana, gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, i militari della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco, personale della Polizia Locale, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio di controllo nelle aree della “movida” di San Giorgio a Cremano, ed in particolare in via San Giorgio Vecchio e in via Aldo Moro.

Nel corso del servizio sono state identificate 360 persone, di cui 72 con precedenti di polizia, controllati 170 veicoli e contestate 7 violazioni del Codice della Strada.