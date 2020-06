Emergenza Coronavirus Campania – De Luca: “Dal 22 giugno mascherine non più obbligatorie all’aperto”

Il Presidente Vincenzo De Luca ha fatto oggi l’ormai consueto punto della situazione sui contagi e sulle iniziative che la Regione Campania sta portando avanti. Nel corso della diretta Facebook il governatore ha reso noto che da lunedì 22 giugno l’uso delle mascherine all’aperto non sarà più obbligatorio. “Facoltativo non vuol dire che non bisogna tenerla con sè”, ha sottolineato De Luca. “Sarà obbligatorio infatti indossarla nei luoghi chiusi, sui mezzi pubblici e in qualsiasi caso in cui non si possa rispettare la distanza di sicurezza anche all’aperto”. Resta confermato anche il limite orario delle 22 di sera per la vendita di bevande alcoliche da asporto.