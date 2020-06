Torre del Greco – Emergenza Coronavirus: via libera alle “piazzette”, riattivate le autorizzazioni agli operatori commerciali

Con l’ordinanza odierna n° 158, con decorrenza dal 15 giugno, vengono riattivate le autorizzazioni già concesse agli operatori commerciali in sede fissa operanti nella zona di Via Falanga, Via Teatro, Largo Santissimo e traverse (c.d. “Piazzette”) e sospese con l’ordinanza 124 dell’8 maggio. E’ stato disposto inoltre che “la scadenza delle predette autorizzazioni sia prorogata di 38 giorni, corrispondenti al periodo della suddetta sospensione”.

ORDINANZA SINDACALE N. 158 DEL 2020