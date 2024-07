Castellammare/Gragnano – Trovate 100 piante di canapa indiana

Sono quotidiani i controlli dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia impegnati con lo Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri di Calabria nell’ambito del servizio a largo raggio “Continuum Bellum 2” volto al contrasto del traffico di stupefacenti.

Passate al setaccio le zone rurali e periferiche delle città di Gragnano e di Castellammare di Stabia.

Durante le operazioni di rastrellamento sul monte Faito, in località Vallone Scurorillo, i militari hanno rinvenuto 85 piante di canapa indiana alte circa un metro l’una. Le piante erano su due piazzole, distanti circa 200 metri tra loro, di un terreno demaniale.

Il sequestro non è terminato lì. I carabinieri, infatti, hanno trovato in un rudere abbandonato nel rione denominato “centro antico” altre 15 piante della stessa specie alte circa un metro e mezzo.

La canapa è stata campionata e poi distrutta.