Caserta- Le iniziative di agosto alla Reggia: Ammirare l’alba ed ascoltare la natura nel Parco Reale

di Cristina Basso

Nell’arco del mese di agosto, la Reggia di Caserta regala al pubblico due aperture straordinarie: la prima sarà il giorno di Ferragosto mentre la seconda, sabato 26, offrirà agli appassionati del patrimonio artistico e culturale l’occasione unica di immergersi nell’aurora del Parco Reale.

Durante questo appuntamento eccezionale dal titolo “Alba alla Reggia di Caserta”, il Parco Reale si sveglierà alle 5.30 del mattino per accogliere i partecipanti che avranno la straordinaria opportunità di vagare a piedi, immergendosi nella serenità e freschezza delle prime ore del mattino, attraverso i sentieri del Parco Reale e del Giardino Inglese. In questo contesto magico, si potrà contemplare con calma la bellezza, accompagnati dalla sinfonia dei suoni naturali che si risvegliano in perfetta armonia. L’esperienza sarà caratterizzata dall’ “ascolto della natura al risveglio” e arricchita dalle sonorità Progetto Sonora, che alle 7 presso la Castelluccia offrirà una rievocazione delle radici del Parco Reale e del Bosco Vecchio. Poi, alle 8, nel suggestivo Giardino Inglese, si disvelerà una storia affascinante, intrecciata con melodie del XVIII secolo, in un connubio perfetto tra natura, storia e melodia.

Dietro queste straordinarie iniziative si cela una rinnovata spinta del Museo, frutto del dinamismo della direzione generale guidata dall’abile Tiziana Maffei.

I biglietti saranno disponibili sia online sia presso la biglietteria tradizionale nella suggestiva piazza Carlo di Borbone.