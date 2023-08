Il concerto all’alba del Festival di Ravello con il giovane direttore Bisatti

di Cristina Basso

Torna, rinnovato e ricco di imperdibili concerti, l’appuntamento con il Festival di Ravello che agosto ospiterà alcuni tra gli artisti più importanti della musica internazionale. Tra i concerti più attesi dell’edizione 2023, che vede la direzione artistica di Alessio Vlad sotto la presidenza di Dino Falconio ci saranno, in esclusiva per l’Italia, as rheingold – Richard Wagner, Dresdner Festspielorchester e Concerto Köln, con la Direzione di Kent Nagano con strumenti originali dell’epoca; Hr-Sinfonieorchester con la direzione di Alain Altinoglu; il 30 agosto infine sul Belvedere di Villa Rufolo l’omaggio a Frank Sinatra con Vittorio Grigolo. Tra gli appuntamenti imperdibili il tradizionale concerto all’alba, che avrà inizio alle 5.30 e che vedrà le musiche di Rossini, Beethoven e Mendelssohn eseguite dall’Orchestra Filarmonica G.Verdi di Salerno; la direzione sarà invece nelle mani del giovane Riccardo Bisatti, 23 anni, già riconosciuto tra i nomi più influenti della cultura italiana.

