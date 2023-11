Brasile – Roghi nel Pantanal, dichiarata l’emergenza ambientale

l governo dello Stato brasiliano di Mato Grosso ha dichiarato l’emergenza ambientale per 60 giorni a causa delle alte temperature. L’obiettivo è cercare il sostegno del governo federale per rafforzare le azioni di lotta agli incendi boschivi che si sono verificati nel bioma del Pantanal, la più grande zona umida del mondo.

Circa 100 militari stanno monitorando in tempo reale con l’aiuto dei satelliti l’evoluzione dei roghi: oltre duemila in appena 13 giorni.