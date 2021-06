Boscoreale – Domenica 13 giugno ritorna il Mercato della Terra Vesuvio

Domenica 13 giugno in piazza Vargas, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ritorna il Mercato della Terra Vesuvio, evento promosso dalla Condotta vesuviana dello Slow Food e dal Comune.

L’appuntamento di domenica prossima è dedicato all’albicocca vesuviana. La regina del nostro territorio proprio in questo periodo esprime la sua potenza di colori e di sapori.

Sarà l’occasione per conoscere il frutto del lavoro dei produttori vesuviani che con la loro passione conservano un elemento essenziale di biodiversità. Un prodotto di grande qualità che deve difendersi dai rischi di pratiche di produzione e conservazione senza regole e tracciabilità.

Oltre all’albicocca fresca e ai prodotti conservati e trasformati dalla cura dei produttori vesuviani, saranno presenti i frutti e gli ortaggi di stagione.

Al Mercato della Terra i visitatori troveranno materiali informativi sul sito archeologico di Boscoreale. Non solo. Avranno anche la possibilità di visitare il nuovo Museo del Parco Vesuvio che da venerdì 11 giugno arricchisce l’offerta culturale e scientifica di Boscoreale nel quartiere di Villa Regina. Si ricorda che per la visita del Museo, aperto dalle ore 10:00 alle ore 16:00, è obbligatoria la prenotazione al seguente indirizzo di posta elettronica: prenotazioni@museoparcovesuvio.it

“Domenica Boscoreale vivrà una giornata importante accogliendo al Mercato della Terra una qualificata rappresentanza di produttori di un frutto del nostro territorio che è un tratto rilevante della nostra memoria e del nostro paesaggio – ha commentato il sindaco Antonio Diplomatico –. Sarà anche la prima domenica in cui si potrà visitare il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio arricchito dal centro multimediale dedicato al cibo dei romani”.

