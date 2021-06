Bagnoli- Murales dedicato a Maradona, Capuano (uno dei promotori): “Giusto omaggiare il Dio del calcio, grazie a tutti i cittadini di Bagnoli che hanno reso possibile l’opera”

Lontano dagli stadi la passione per i colori azzurri è sempre viva. L’ennesima dimostrazione arriva da Bagnoli dove, su iniziativa di due cittadini attivi sul territorio, Raffaele Capuano e Fabrizio Guida, è stata resa possibile la realizzazione di un’opera muraria raffigurante Diego Armando Maradona con la Coppa Uefa, con il quartiere flegreo da sfondo, da parte dell’artista Dario Santucci. Un esempio di cittadinanza attiva che ha portato, grazie alle autorizzazioni ricevute dai vertici dell’ANM e della Municipalità di Bagnoli, una bellissima opera di street art nel quartiere, che da sempre soffre e gioisce per i colori azzurri, disegnata su uno dei muri della stazione della metropolitana di Bagnoli in viale della Liberazione. Enorme la soddisfazione di Raffaele Capuano, che al termine della cerimoni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Maradona, il Dio del calcio, ha lasciato un segno indelebile nel cuore e nella memoria dei napoletani ed è per questo che ritengo sia giusto omaggiarlo con questo murales. Sento il dovere di ringraziare i vertici dell’ANM per la disponibilità, oltre a tutti i commercianti e cittadini di Bagnoli che si sono resi disponibili per raccogliere i fondi necessari per realizzare questo murale. Ringrazio i tanti che sono accorsi e ci sono stati vicini in questa iniziativa condivisa ed apprezzata da tutti.”