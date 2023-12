Boscoreale – Botti illegali, arrestato 50enne

Quasi 5 chili di polvere da sparo, una potenziale bomba a orologeria che in un’ambiente chiuso avrebbe aumentato la propria capacità distruttiva con effetti pericolosissimi. Questo è quanto rinvenuto nella cittadina di Boscoreale a sud di Napoli dai carabinieri della locale stazione all’interno di un appartamento di un incensurato del posto. I militari – impegnati nei controlli volti al contrasto dell’utilizzo dei botti illegali – hanno perquisito l’abitazione del 50enne poco dopo le 22. In casa, oltre all’uomo, anche la moglie e la loro figlia 23enne.

Trovati e sequestrati 34 ordigni esplosivi improvvisati non convenzionali, non classificati e di fattura artigianale e 2 ordigni esplosivi, i più pericolosi, in gergo denominati “IED- ordigno esplosivo improvvisato”. Gli ultimi due esplosivi hanno un peso di 525 grammi ciascuno e per comprendere la loro capacità distruttiva basta pensare che l’ultima bomba sequestrata dai carabinieri del comando provinciale di Napoli – chiamata la “bomba scudetto” – raggiunge circa gli 800 grammi.

L’incensurato è stato arrestato per detenzione di materiale esplosivo ed è in attesa di giudizio.