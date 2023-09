Bologna – Napoli 0-0, le pagelle: Osimhen spreca, buon esordio di Natan

MERET 6: impegnato pochissime volte, bravo sulla conclusione di Zirkzee. Per il resto ordinaria amministrazione. Rilassato

DI LORENZO 6: come sempre impeccabile in fase difensiva, non trova tanti sbocchi per le sovrapposizioni. Ci mette il solito impegno. Caparbio

OSTIGARD 6: a livello fisico è difficile superarlo o spostarlo, da limare la fase di impostazione ma nel complesso si disimpegna bene. Colosso

NATAN 6: buono l’esordio del brasiliano. Gioca con personalità mettendoci sempre una pezza in maniera pulita e puntuale. Buona la prima

OLIVERA 5,5: alle sue spalle non rischia nulla, scarso però l’apporto in fase di spinta. Si becca subito un giallo e Garcia lo toglie all’intervallo. Bloccato (dal 45′ MARIO RUI 5,5: anche lui sembra lontano parente del giocatore che lo scorso hanno ha dato un apporto fondamentale. Spinge poco, si limita al compitino. Scialbo)

ANGUISSA 5,5: più attivo nel secondo tempo, quando si propone anche in avanti, ma per larghi tratti della gara sembra poco coinvolto. Scarico

LOBOTKA 5,5: tocca meno palloni rispetto allo scorso anno, spesso viene saltato in favore di sventagliate e lanci lunghi su Osimhen. Non manca qualche sbavatura. Irriconoscibile (dall’85’ CAJUSTE s.v.)

ZIELINSKI 6: è quello che riesce a dare maggiore brio e qualità alla manovra, ci prova anche con il tiro da fuori. Frizzante

RASPADORI 5,5: da esterno d’attacco sembra perdere il proprio potenziale, dovrebbe giocare più vicino alla porta. Non manca qualche buono spunto ma incide poco. Snaturato (dal 66′ POLITANO 5,5: non riesce a conferire il cambio di passo alla squadra, trova pochi varchi per le sue scorribande. Fumoso)

OSIMHEN 5: spesso troppo isolato, colpisce un palo in avvio e fa sempre i movimenti giusti per involarsi nell’area avversaria. Pesa tantissimo il rigore fallito che poteva valere la vittoria. Sprecone (dall’85’ SIMEONE s.v.)

KVARA 5,5: prova ripetutamente a saltare l’uomo ma con risultati alterni. Cerca insistentemente la conclusione, si vede che è poco lucido. Si guadagna il penalty ma non è il giocatore devastante che abbiamo conosciuto. Frenato (dal 75′ ELMAS s.v.)