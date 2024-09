Bologna – Morto 16enne accoltellato, arrestato un minorenne

A Bologna gli agenti della Squadra volanti hanno arrestato un minorenne per aver accoltellato due ragazzi, anche loro minori, uno dei quali deceduto durante il trasporto in ospedale.

Ieri sera i poliziotti sono intervenuti in via Piave, in zona Saffi, per una segnalazione fatta da alcuni residenti che hanno sentito gridare aiuto.

Poco prima infatti, durante una lite tra giovanissimi, uno di loro ha estratto un coltello e ha colpito un 17enne e un 16enne, il primo è stato ferito con una prognosi di 10 giorni mentre l’altro è deceduto durante il trasporto in ospedale effettuato dal personale medico intervenuto

Dopo alcuni accertamenti i poliziotti sono riusciti a risalire e ad arrestare l’autore delle violenze e a sequestrare l’arma del delitto.