Avellino – Turris: diluvio sul Partenio, gara sospesa e rinviata a data da destinarsi

È durata solo 9 minuti la prima in Lega Pro per la Turris. Terreno impraticabile ad Avellino e gara sospesa dopo pochi giri d’orologio. Il temporale che si è abbattuto sulla Campania non ha risparmiato il Partenio. L’arbitro aveva fatto iniziare la gara nonostante il manto erboso fosse già in pessime condizioni e la pioggia battente unita al forte vento continuava a rendere impossibile giocare a calcio. Dopo un ora di attesa e due sopralluoghi le squadre sono rientrate definitivamente negli spogliatoi. Match rinviato a data da destinarsi.