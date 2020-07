Foto pagina Facebook sscnapoli

Atalanta – Napoli 2-0, le pagelle: gli azzurri durano un tempo. Male Fabian Ruiz e Insigne

OSPINA 6: partecipa bene all’azione da dietro, viene impegnato solo su un tiro da fuori. Costretto a lasciare il campo dopo un brutto scontro con Caldara. Sfortunato (dal 28′ MERET 6: anche lui tutto sommato poco sollecitato, nessuna colpa sui gol subiti. Incolpevole)

DI LORENZO 5,5: partita dal doppio volto la sua. Attento e preciso nel primo tempo, nella ripresa Gosens prende il sopravvento mettendolo in grande difficoltà. Poco presente nelle diagonali. Asfaltato

MAKSIMOVIC 5,5: Zapata parte da lontano e spesso lo induce a giocare d’anticipo rischiando un pò troppo. Irruento in alcune entrate, graziato dall’arbitro che non estrae il giallo nel primo tempo. Fuori posizione sui gol come il resto dei compagni. Ruvido

KOULIBALY 5,5: nessun errore individuale sulle reti orobiche ma non presidia la difesa con la sua autorità. Nella seconda frazione va in affanno, vicino al gol di testa. Stralunato

MARIO RUI 5,5: non impeccabile nelle chiusure, dal suo lato i bergamaschi sfondano troppo nella ripresa. Prova a spingere e a gettare il cuore oltre l’ostacolo ma non è serata. A picco

FABIAN RUIZ 5: perde un brutto pallone in uscita dando il via all’azione che porta al vantaggio nerazzurro. Ha l’occasione per riscattarsi ma fallisce una palla gol colossale. Fatica in costruzione, non tiene il passo degli avversari. Sciagurato

DEMME 5,5: tiene compatta la squadra ma perde anche lui lucidità e tenuta nei secondi 45 minuti di gioco. Soffre la dinamicità dei centrocampisti avversari. Opaco (dal 73′ LOBOTKA s.v.)

ZIELINSKI 6: prova a restare in partita fino alla fine con strappi e percussioni. Bellissimo il tacco con il quale libera al tiro Ruiz, finisce anche lui in sofferenza. Luci e ombre

POLITANO 5,5: ha gamba per tenere testa agli esterni di Gasperini ma fatica a rendersi pericoloso negli ultimi sedici metri. Unico inserimento degno di nota un colpo di testa che finisce alto. Corrente alternata (dal 73′ CALLEJON s.v.)

MERTENS 5,5: ottiene davvero pochi palloni giocabili. Prova ad alimentare il pressing alto, resta imbottigliato tra gli arcigni centrali atalantini. Polveri bagnate (dal 57′ MILIK 5,5: prova a farsi sentire in area ma combina poco. Un tap in sotto porta annullato per offside e poco altro. Asfittico)

INSIGNE 5: anche lui poco vivo, quasi mai riesce a saltare l’uomo. In ripiegamento perde terreno col passare dei minuti, lascia un buco in occasione dell’1-0 orobico. Spaesato (dal 58′ LOZANO 6,5: prova a lasciare il segno con le sue incursioni, va anche vicino al gol quando Gollini gli chiude bene lo specchio. Altro buon impatto sul match, meriterebbe più spazio. Tarantolato.