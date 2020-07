“L’atteggiamento della squadra non mi è piaciuto, sono arrabbiato”. Gennaro Gattuso commenta con parole decise il match di Bergamo.

“Ho visto la squadra che ha parlato troppo anzichè concentrarsi sul gioco. Eppure, nonostante questo, nel primo tempo abbiamo avuto la gara in pugno”.

“Per la qualità che abbiamo dovevamo fare meglio negli ultimi 25 metri. L’Atalanta non ci ha mai tirato in porta. I gol ce li siamo fatti da soli”.

“Abbiamo perso tempo ed energie a lamentarci, mentre dovevamo essere molto più centrati sulla partita. Ho visto troppe chiacchiere inutili da parte nostra e non mi piace questa mentalità. Perchè poi per il resto non ho visto che l’Atalanta ci abbia mai messo sotto”.

“Non voglio cali di concentrazione. Agosto è lontano, queste partite che abbiamo di fronte devono aiutarci a crescere. E’ importante creare una mentalità vincente”