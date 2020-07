Napoli – Lobotka: “A Bergamo abbiamo commesso degli errori, ma adesso vogliamo riprendere la strada positiva”

“A Bergamo abbiamo sbagliato in alcune fasi della gara e questo ha compromesso la prestazione“. Stanislav Lobotoka parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss all’indomani della sfida contro l’Atalanta.

“E’ stata una partita molto difficile, abbiamo giocato bene nella prima parte del match, poi però ad inizio ripresa abbiamo commesso qualche errore che ha cambiato la gara”.

“Adesso abbiamo un distacco molto ampio dal quarto posto, però proseguiremo col massimo impegno e cercheremo di continuare sulla strada che avevamo intrapreso”

“Il mister ci ha chiesto concentrazione e di affrontare con tutto l’impegno possibile le prossime partite perché vogliamo chiudere benissimo il campionato”.

“Già domenica ci aspetta una sfida importante contro la Roma. Vogliamo correggere gli errori commessi ieri e vogliamo dimostrare le nostre qualità per riscattarci subito”.

“Le motivazioni ci sono anche perché siamo professionisti e teniamo molto al risultato. La Champions è ancora lontana e bisogna utilizzare queste gare che mancano per crescere e farci trovare in ottima forma ad agosto”.

Pensate di poter contendere la qualificazione al Barca?

“Io ci credo, nel calcio tutto è possibile. All’andata al San Paolo abbiamo dimostrato di poter competere col Barcellona e cercheremo di esprimere il nostro volto migliore anche in Spagna”.

Infine un messaggio ai tifosi:

“Li ringrazio tanto per l’accoglienza e per l’affetto. Cercheremo di regalare loro le soddisfazioni che meritano anche in questo finale di stagione”