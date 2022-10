Volla- Sorpreso con 59 kg di droga in casa: arrestato

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Giacomo Leopardi a Volla dove hanno rinvenuto 612 panetti di hashish del peso complessivo di circa 59 Kg, un cellulare, un taglierino, una macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Un 55enne di Volla è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.