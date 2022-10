Napoli – Arrestato uno spacciatore a Piazza Municipio, controlli alla Pignasecca

Controlli alla Pignasecca.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Montecalvario e personale della Polizia Municipale di Napoli hanno effettuato dei controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale nell’area mercatale della Pignasecca.

Nel corso dell’attività sono state identificate 31 persone, controllati 26 esercizi commerciali, di cui 20 sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico e due per inosservanza delle prescritte autorizzazioni.

Infine, sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e mancata copertura assicurativa ed un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa.

Piazza Municipio: arrestato uno spacciatore e sanzionati gli acquirenti.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazza Municipio hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa a due persone.

I poliziotti li hanno raggiunti e i due acquirenti, alla loro vista, hanno lasciato cadere a terra due involucri contenenti circa 0,4 grammi di cocaina che sono stati recuperati, mentre lo spacciatore è stato trovato in possesso di 320 euro.

S.R., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre gli acquirenti sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.