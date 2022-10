Vincenzo Aucella premiato “Maestro d’arte e Mestiere”

Il saper fare, la passione e il valore umano dei grandi Maestri: è questo che vuole celebrare il MAM, il prestigioso premio Maestro d’arte e Mestiere, promosso dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e che ritirerà con orgoglio il dottor Vincenzo Aucella, della storica ditta Aucella di Torre del Greco.

Aucella Gioielli è oggi arrivata alla sua quarta generazione di artigiani di eleganza. La famiglia Aucella è a capo dell’azienda attuale dal 1930, anche se la passione per il corallo e il cammeo ha radici ben più lontane, con la fondazione della prima impresa nel corso dell’Ottocento.

Una lunghissima esperienza nella lavorazione del corallo e del cammeo, che oggi viene premiata con questo importante riconoscimento dedicato all’artigianato artistico e all’eccellenza nei più importanti settori artigianali italiani. Non a caso, in Aucella amano definirsi “artigiani di eleganza”.

È un premio che è stato possibile ottenere grazie alla profonda passione per il corallo e i cammei, che caratterizza la famiglia Aucella e tutti gli artigiani e i collaboratori, che quotidianamente si impegnano per realizzare opere d’arte da trasformare in pregiati gioielli e oggetti preziosi.

L’incisione a cammeo richiede un’attenta e sapiente lavorazione artigianale, derivante da una spiccata manualità, da una lunga esperienza e da una particolare attenzione per l’eleganza. Non si può lasciare niente al caso, ogni dettaglio viene realizzato con estrema cura.

Il cuore pulsante dell’azienda e della famiglia Aucella sono l’artigianalità e l’arte, e ricevere questo premio è motivo di grandissimo orgoglio per tutti coloro che lavorano per rendere il marchio Aucella una vera garanzia di prestigio, qualità ed eleganza.