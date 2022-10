Torre del Greco – Domani a STECCA giornata conclusiva dell’evento STREETS – Notte dei Ricercatori

Domani sabato 8 ottobre (dalle ore 10 alle ore 18, con una breve pausa fra le 14 e le 16) la conclusione dell’evento STREETS – Notte Europea dei Ricercatori a Torre del Greco, iniziata con la presentazione stampa a Istituzioni e Imprese nella mattina di domenica 2 ottobre presso l’Istituto Superiore “F.Degni” e proseguita con i Percorsi intorno all’uomo dal MICRO al MACROCOSMO nei pomeriggi dal 3 al 7 ottobre con le cacce al tesoro che hanno visto la partecipazione di circa 400 fra bambini, ragazzi e anche adulti.

“La proposta di S.T.R.E.E.T.S, anche a Torre del Greco così come in tutta la Campania ed il Lazio Meridionale dove è attiva, è ambiziosa rispetto alla tradizionale durata della Notte Europea dei Ricercatori. Chiaramente questo è possibile grazie ad una rete che va oltre la rete STREETS includendo attori del territorio come l’Incubatore di Impresa STECCA che ha condiviso con noi professionalità e dedizione per la buona riuscita dell’iniziativa” – riferiscono in una nota Giovanni Ausanio, coordinatore STREETS e Rosarita Tatè, referente evento Torre del Greco.

“Siamo stati felici di partecipare a questo straordinario progetto dal grande valore scientifico e dal grande impatto sociale. Ci definiamo “acceleratore di idee e di impresa”, perché, oltre a facilitare lo sviluppo di progetti imprenditoriali, ci piace sostenere anche ogni idea che abbia valore per la comunità.

Questo è il caso del progetto Streets Notte Europea dei ricercatori che avvicina il mondo della ricerca scientifica a tutti, attraverso una rete tra atenei, scuole ed enti di ricerca campani”- fa eco Giuliana Esposito, Ceo & Founder dell’incubatore di Imprese Stecca.

Nella giornata di domani, 8 ottobre, presso l’incubatore d’Impresa STECCA un nuovo appuntamento – aperto alle scuole dalle 10 alle 13.30 e a tutto il pubblico dalle 16 alle 18 – interamente dedicato alla divulgazione scientifica con public speaking di Arte, Scienza e Tecnologia e ancora exhibition a cura, in particolare, di alcuni Istituti del CNR afferenti alla rete campana CREO. In cinque postazioni differenti sarà possibile affrontare con le ricercatrici ed i ricercatori temi di interesse comune come “La biomedicina per il futuro” e “Il riciclo dei rifiuti in ottica di economia circolare” e anche tematiche più complesse, e per questo di particolare fascino, come “modelli ammali per le nanotecnologie” e “Nanotecnologie e meccanica quantistica” senza dimenticare attività che illustreranno come “La matematica è per tutti”. Tutte le presentazioni saranno sempre fruibili, per l’intero arco della giornata, anche attraverso una mostra interattiva su pannellistica.

Ad accogliere il pubblico anche i comunicatori della scienza de Le Nuvole che, dopo aver condotto gli science game a conclusione delle cacce al tesoro durante la settimana, tornano a Stecca con NUOVI MONDI e INSETTIGATOR: tavoli laboratoriali su universo ed entomologia che saranno proposti in modalità interactive lab al mattino per le scuole e gioco-sfida al pomeriggio per un pubblico di bambini (6+) ed adulti.

Un ringraziamento particolare va ai agli esercizi commerciali che hanno partecipato alle cacce come sede delle tappe o anche solo pubblicizzando l’evento con entusiasmo e coinvolgimento e ai cittadini torresi e non solo che hanno accolto con sincero interesse ed entusiasmo la proposta STREETS, con particolare riferimento alla massiccia adesione delle scuole cui sarà dedicata ancora attenzione con la programmazione RESEARCHERS@SCHOOL con attività ed incontri presso le sedi scolastiche durante l’intero anno scolastico.

Ricordiamo che S.T.R.E.E.T.S. (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society) è un progetto approvato e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito delle “Azioni Marie Skłodowska-Curie” (HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS- 01-European Researchers’ Night 2022-2023), coordinato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II realizzato con Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Università “L’Orientale” di Napoli, Università di Salerno, Istituti CNR campani partecipanti alla rete CREO, Le Nuvole (impresa culturale e creativa napoletana), con il supporto dell’Università del Sannio come partner associato.