Valorizzazione delle economie e professioni marittime: nasce l’Incubatore del Mare a Torre del Greco. Presentato il Career Day che si svolgerà venerdì 12 aprile

Nasce a Torre del Greco, comune dalla forte vocazione marittima, per la molteplicità di realtà economiche coinvolte e per la significativa partecipazione al mercato del lavoro, il progetto speciale “Incubatore del Mare”, promosso da Stecca e dal Comune di Torre del Greco.



Svolto questa mattina l’evento di presentazione a Palazzo Baronale per annunciare un Career Day che si terrà venerdì 12 aprile dalle 9 alle 13, presso i locali dell’incubatore Stecca, in via Calastro 8 a Torre del Greco. L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, assieme all’incubatore Stecca, è una iniziativa promossa nell’ambito di un ciclo di incontri già avviato da Assarmatori e che vedrà la partecipazione delle principali compagnie di navigazione aderenti all’associazione stessa.



Intervenuti alla conferenza di presentazione, oltre al Sindaco e ai referenti di Stecca e Assarmatori, anche il Comandante in II^ della Capitaneria di Torre del Greco, cap. Gabriele Cimoli, il dirigente scolastico dell’ISS Marconi-Galilei di Torre Annunziata, prof.ssa Agata Esposito (insieme ad una rappresentanza di studenti e docenti), il Presidente del distretto del Commercio di Torre del Greco, Angelo Pica, il referente della Maritime Training Center, Salvatore De Simone, ed i rappresentanti regionali delle principali organizzazioni sindacali marittime. Ha moderato i lavori Giuseppe Di Palo, Training Office Manager di Oltremare – Servizi integrati per lo shipping.



“Torre del Greco ha da sempre un rapporto speciale col mare – ha dichiarato il primo cittadino, Luigi Mennella – che ha contribuito, e ancora contribuisce alla crescita socio-economica del nostro tessuto cittadino. Non potevamo che essere vicini a iniziative che pongono al centro questa risorsa, favorendo il confronto tra domanda e offerta nel campo lavorativo legato al mare. Siamo inoltre pronti, sempre in un lavoro sinergico, a promuovere altre iniziative destinate a mettere in contatto il mondo dell’imprenditoria e coloro i quali sono alla ricerca di possibili sbocchi in ambito lavorativo”.



L’evento del 12 aprile sarà inoltre l’occasione per studenti delle scuole secondarie di secondo grado e per tutti coloro che sono interessati ad avviare una carriera lavorativa a bordo delle navi, di poter incontrare e colloquiare con i referenti di compagnie di navigazione.



“L’ incubatore del Mare nasce per promuovere l’ecosistema economico e produttivo delle attività legate al mare, attraverso il potenziamento e consolidamento delle professioni e il supporto alla creazione ed accelerazione di start-up e spinoff dedicati – le parole di Giuliana Esposito, CEO di Stecca – Siamo lieti di condividere questo percorso con il Municipio di Torre del Greco, insieme alla comune convinzionedi poter generare opportunità di sviluppo e di impatto socioeconomico, anche in collaborazione con le associazione di categoria, in particolare Assarmatori, che in questo specifico caso gioca un ruolo strategico nel coinvolgimento di importanti compagnie di navigazione. Il nostro intento è quello di potenziare le aziende del territorio sostenendo l’accesso alle risorse e la spinta verso l’innovazione, favorendo la nascita di nuove imprese e servizi nonché il matching tra domanda e offerta di lavoro a beneficio dell’economia del mare”.



“Assarmatori è orgogliosa di portare il suo format ‘Career Day’ a Torre del Greco, città che vanta una radicata tradizione marittima – ha spiegato Pietro Roth, Responsabile relazioni esterne dell’Associazione Armatoriale – Da tempo l’armamento è alle prese con una carenza di personale che ha assunto connotati emergenziali, in particolare durante la stagione estiva. Per questo motivo, anche a valle del Decreto Interministeriale dello scorso novembre che ha stanziato importanti risorse economiche per la formazione di nuove professionalità da parte delle compagnie, abbiamo inteso far incontrare domanda e offerta di lavoro, mettendo in contatto gli studenti con le aziende del trasporto marittimo. Ma non solo, proprio per dimostrare quanto la carriera in mare possa essere appetibile e vantaggiosa abbiamo previsto dei momenti di incontro non solo con i manager delle compagnie, ma soprattutto con quelle lavoratrici e quei lavoratori che vivono il bordo ogni giorno. Decisivo, per la realizzazione di questo progetto, il contributo della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne”.



Di seguito la locandina dell’evento Career Day previsto per il 12 aprile dalle 9,00 alle 13, presso Incubatore Stecca, via Calastro 8 Torre del Greco.