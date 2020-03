TUTTA L’ITALIA ZONA ROSSA: SPOSTAMENTI SOLO SE MOTIVATI, SCUOLE CHIUSE FINO AL 3 APRILE

Emergenza nazionale per il Covid-19. Il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato misure drastiche per tutto il territorio nazionale: divieto di aggregazione e spostamenti solo per necessità.

Prorogata la chiusura delle scuole e delle università al 3 Aprile.