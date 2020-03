Torre del Greco – Covid19, partita la sanificazione delle strade cittadine

“Partita – così come stabilito con la determinazione n.543 da poco firmata – la pulizia e la sanificazione delle strade della città. L’attività durerà per tutta la notte e si completerà nella giornata di domani.

Stiamo costantemente a lavoro per tranquillità ai cittadini”. Così il sindaco Giovanni Palomba