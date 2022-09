Turris – Virtus Francavilla: 2-2. Esordio agrodolce per i corallini: in doppio vantaggio, subiscono la rimonta degli ospiti

Inizia con una beffa il campionato per la Turris. I corallini, si fanno rimontare dopo un vantaggio di due reti a zero.

Succede tutto in 10 minuti del secondo tempo. Gli uomini di Padalino, trovano prima il vantaggio con una perla di Giannone e poi la seconda marcatura con un gol di Manzi. Un minuto dopo però, l’arbitro concede un rigore agli ospiti che accorciano, per poi trovare il pari da una punizione dopo pochi minuti.

Primo tempo

Al 4′ prima grandissima occasione Turris. Contessa crossa per Leonetti, che di testa a pochi passi dalla porta colpisce, ma Avella è attento e manda in angolo.

Al 15′ ci prova Maiorino dai 25 metri, pallone a lato di poco.

Al 27 ci prova Giannone da una punizione dalla destra, ma il pallone finisce sopra la traversa.

Al 37′ Giorno calcia di prima da fuori area, pallone che sfiora il palo.

Secondo tempo

Al 57′ la sblocca la Turris con Giannone che riceve da Leonetti e dal limite dell’area, di prima, realizza.

Al 59′ raddoppiano i corallini con Manzi che raccoglie di testa un cross da una punizione dalla sinistra e insacca.

Al 60′ rigore Virtus Francavilla.

Al 61′ accorcia la Virtus con Maiorino che da rigore spiazza Perina.

Al 67′ pareggia la Virtus Francavilla con Mendes che realizza una punizione dai 25 metri.

Al 72′ ci prova Contessa che riceve sul secondo palo, ma Avella si supera e manda in angolo.

Al 90′ ci prova Haoudi, ma blocca Avella.

La Turris la settimana prossima affronterà la Juve Stabia, al Romeo Menti.