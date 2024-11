Napoli – Fugge alla vista dei poliziotti: arrestato 19enne. Sequestrati oltre 60.000 euro in contanti

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione e danneggiamento aggravato ai beni della Pubblica Amministrazione un 19enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Chiaromonte, hanno notato due soggetti, rispettivamente alle guida di un’auto e di uno scooter, che, alla loro vista, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante fosse stato loro intimato l’alt.

Pertanto, i poliziotti hanno inseguito l’auto il cui conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, impattando anche contro la volante, fino a quando, in piazzetta Spinelli, ha perso il controllo della vettura dopo aver forato uno pneumatico che lo ha costretto a fermarsi.

Gli operatori, tempestivamente scesi dall’auto di servizio, non senza difficoltà, hanno bloccato il prevenuto che è stato trovato in possesso di 1.075 euro mentre, all’interno della vettura, sono stati trovati altri 62.750 euro suddivisi in banconote di diverso taglio di cui non ha saputo giustificare la provenienza; il soggetto a bordo dello scooter, invece, è riuscito a far perdere le sue tracce.