Turris – Foggia: 1-3. Le parole di Caneo: “Espulsione fattore determinante, fino a quel momento proposto un buon calcio”

Perde ancora la Turris, stavolta contro un Foggia che veniva da un momento negativo. Ecco le parole di mister Caneo: “L’espulsione è stato il fattore determinante, fino a quel momento stavamo proponendo un buon calcio contro una formazione importante come quella del Foggia. Non possiamo regalare situazioni ed uomini, abbiamo fatto degli errori e li abbiamo pagati cari”. Sulla mancata sostituzione di Lorenzini dice: “Ha fatto 3 falli uguali, adesso rivedrò le immagini perché non ho capito come, ma sono falli gratuiti che potevano essere risparmiati”. E poi prosegue dicendo: “Si riparte da ciò che abbiamo fatto di buono, dobbiamo migliorare in certi atteggiamenti e non devono mancare le certezze”. Sulle occasioni invece dice: “Abbiamo creato qualche buona occasione, a fine primo tempo meritavamo di andare in vantaggio con la punizione di Giannone”. Alla domanda sulla possibilità di inserire Rainone, visto che la difesa era in affanno il mister si esprime così: “Si, ci ho pensato, però la difesa si stava comportando bene e non ho ritenuto giusto cambiare”. Infine conclude: “Bisogna analizzare 2 tempi. Quando eravamo in parità numerica e poi quando eravamo in inferiorità. Gli 11 che ho schierato in partenza sono quelli che mi hanno dato più garanzie ed hanno risposto bene. È che non dobbiamo rimanere in inferiorità numerica, dobbiamo restare tranquilli. Lonoce ha fatto una buona partita, mi è piaciuto”.