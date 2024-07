Napoli – Ruba cellulari e portafogli ad una coppia, fermato 33enne

Nel pomeriggio scorso, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Rotonda Diaz, sono stati avvicinati da un uomo e da una donna che hanno indicato ai poliziotti un soggetto, che stava tentando la fuga, individuandolo quale autore del furto dei telefoni cellulari e di alcuni effetti personali asportati dall’uomo mentre loro erano intenti a fare il bagno.

Pertanto, gli agenti sono immediatamente intervenuti ed hanno bloccato il prevenuto trovandolo in possesso dei cellulari e del portafogli appena asportati alla coppia.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 33enne egiziano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita ai proprietari.