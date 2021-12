Turris – Doppia seduta di allenamento, differenziato per Ghislandi e Longo

Prosegue il lavoro di preparazione del gruppo in vista della trasferta di domenica prossima sul campo del Potenza. Quest’oggi, doppia seduta di allenamento intervallata dal lavoro di videoanalisi dell’ultima gara disputata contro l’Avellino.

Ancora lavoro differenziato per Ghislandi e Longo, sulla cui possibile convocazione per il prossimo match si esprimerà lo staff sanitario solo nell’immediata vigilia della partenza per il ritiro in terra lucana.

A Potenza non ci sarà, inoltre, il difensore Lorenzini, squalificato per una giornata dal giudice sportivo.