Turris – Corallini scatenati, arriva anche il difensore Lame

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Malik Thioune Lame, classe 1998. Il roccioso difensore centrale di origini senegalesi si lega al club corallino per una stagione.

Ex Cavese (nell’annata della promozione in C), Bisceglie e Catanzaro, nell’ultima stagione Lame ha vestito la casacca della Casertana, club con il quale, nella serata odierna, il direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile, ha perfezionato il trasferimento del calciatore a titolo definitivo.

Ufficio stampa Turris Calcio