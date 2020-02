Torre del Greco – ZTL nel centro storico: ecco i parcheggi pubblici senza custodia

L’Amministrazione Comunale, avendo intrapreso la fase sperimentale di una graduale pedonalizzazione del centro storico con l’attivazione di Zone a Traffico Limitato (ZTL), invita la cittadinanza a vivere con partecipazione e condivisione questo progetto innovativo per la nostra realtà che mira a far rivivere e valorizzare il nostro centro storico.

Si informano i cittadini tutti e gli altri utenti che, sul territorio cittadino, è possibile usufruire dei seguenti parcheggi pubblici senza custodia:

PARCHEGGI PUBBLICI SENZA CUSTODIA

Parcheggio Via Cimaglia

Parcheggio Via Circumvallazione (Mercato)

Parcheggio Via Circumvallazione (S.S. Trinità)

Parcheggio Via Calastro (ex Mulini Meridionali Marzoli)

Parcheggio Via Monsignor Felice Romano (area Ferrovia F.S.)

Parcheggio Via Marconi – Piazzale Nassiriya (Bottazzi)

Parcheggio Via De Gasperi (La Salle)

Naturalmente, a ridosso dell’area interessata insistono anche diverse autorimesse private con custodia (via Vittorio Veneto – corso Vittorio Emanuele – via Monsignor Michele Sasso – via Calastro).

Si coglie l’occasione di invitare i cittadini a scaricare l’App “MyTorredelGreco” (da piattaforma Ios ed Android) che a breve sarà implementata con informazioni e contenuti inerenti alla pedonalizzazione del Centro Storico.