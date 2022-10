Torre del Greco – Via Cappella degli Orefici/ Via Montagnelle, divieto di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate

In riferimento al fatto che le caratteristiche strutturali di Via Cappella degli Orefici e di Via Montagnelle non consentono un transito agevole ai veicoli con massa complessiva a pieno carico, superiore alle 3,5 tonnellate – nonché – in considerazione che tali condizioni rendono necessaria l’interdizione del transito

dei veicoli precedentemente indiati, il

Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile ,Com.te Salvatore Visone ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 3936 del 30 Settembre 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

VIA CAPPELLA DEGLI OREFICI – VIA MONTAGNELLE:

Divieto di circolazione per i veicoli con massa

complessiva superiore alle 3,5 tonnellate.