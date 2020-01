Torre del Greco – Vergogna di Capodanno, Caldarola lancia l’iniziativa “Io Non Ci Sto”, premiate le foto più belle della città con i gettoni di presenza

Torre del Greco – Vergogna di Capodanno, Caldarola lancia l’iniziativa “Io Non Ci Sto”, premiate le foto più belle della città con i gettoni di presenza

“No… Io non ci sto”, con questo slogan il consigliere comunale Luigi Caldarola condanna gli episodi di via Fontana. Una zona ridotta ad un campo di guerra nella notte di San Silvestro. Il consigliere ha lanciato un’iniziativa social in risposta ai tristi fatti accaduti dopo la mezzanotte, ovvero pubblicare le foto che mostrano la parte bella di Torre del Greco. Le migliori saranno premiate con i gettoni di presenza dello stesso Caldarola. Un’iniziativa notevole per riscattare ancora una volta l’immagine della città e far capire quanto di buono c’è.

Di seguito i dettagli dell’iniziativa

NON CI STO!

Che per colpa di poche mele marce i Cittadini Torresi siano additati come incivili

IO NON CI STO!

che per colpa di quattro teppisti l’immagine della nostra amata Città venga deturpata da foto e video che raccontino solo una verità

IO NON CI STO!

Che chi ha interesse a colpire l’Amministrazione sguazzi in questa macchina del fango mediatica condividendo post e video che mostrino solo una piccola parte di Torre

NO….IO NON CI STO!

Per questo lancio una sfida contro teppisti e detrattori, un contest fotografico: posterò la foto che per me mostri il meglio di Torre del Greco e premierò, con i miei gettoni di presenza, le foto più belle che riceveranno il numero maggiore di like pubblicate su questa pagina: #TorredelGrecoèBellissima