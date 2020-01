Torre del Greco – Vergogna di Capodanno, Palomba: “Trasmesso tutto alla Polizia, danneggiata l’immagine della città. I responsabili hanno le ore contate”

Torre del Greco ridotta a campo di battaglia durante il Capodanno. Hanno fatto il giro del web le immagini dello scempio di via Fontana, dove diverse persone, nel corso dei festeggiamenti, hanno sparso cumuli di spazzatura per strada provocando roghi in seguito allo scoppio dei botti. Il tutto mentre una musica neomelodica assordante faceva da colonna sonora ad uno scenario degradante e raccapricciante. Non si è fatta attendere la reazione del sindaco Palomba, che ha fermamente condannato l’accaduto. “Abbiamo subito trasmesso atti e materiale fotografico dell’ufficio NU alla Polizia di Stato, compreso il video, per identificare queste persone. Hanno incendiato rifiuti e leso l’immagine di Torre del Greco, tuona il primo cittadino torrese. Queste persone hanno le ore contate, prosegue Palomba, anzi chiedo anche a tutti coloro che hanno visto e che erano testimoni di andare a denunciare alla Polizia. Sono molto arrabbiato, si tratta di stupidi che hanno danneggiato la città e sè stessi. Domani avrò un incontro con i dirigenti Nu, i vigili urbani, la polizia di Stato e l’avvocato che mi rappresenta al fine di coordinarci al meglio per affrontare questa situazione, conclude il sindaco”.