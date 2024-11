Torre del Greco- Un arresto per stalking: minacce alla vittima nonostante una condanna già ricevuta in passato

Nella giornata di ieri è stato arrestato un uomo gravemente indiziato del delitto di stalking. L’uomo in passato era già stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione; nonostante ciò avrebbe continuato a minacciare e molestare la vittima, in modo da procurarle un perdurante e grave stato d’ansia, generando nella stessa un fondato timore per la propria incolumità.