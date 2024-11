Castellammare – Controlli di Carabinieri e Polizia Municipale: ecco i risultati

Durante il servizio, svolto nei luoghi della movida stabiese, un uomo di 29 anni è stato denunciato per il possesso di in coltello. Altri cinque, di età compresa tra i 23 e i 54 anni, sono stati deferiti per guida senza patente. Un 23enne e un 24enne dovranno invece rispondere di guida in stato di ebrezza. Un 36enne, invece, è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.

Complessivamente, sono stati controllati 42 veicoli e identificate 95 persone, di cui 37 già note alle forze dell’ordine. Sono state effettuate diverse perquisizioni personali e veicolari e sono state elevate contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, per oltre 14mila euro